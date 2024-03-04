Артюхин отреагировал на удар Робинсона в голову Панина

«В этом матче было очень много стычек и провокаций, в итоге одно на другое наехало. Была словесная перепалка со стороны Панина, и мы не слышали, что он сказал. Если оскорбления были, то за свои слова нужно отвечать. Возможно, Григорий какие-то границы перешел, и Робинсон его ударил. Если Панин не хотел драться, то непонятно, почему он ехал на него.

В целом тяжело комментировать, потому что у меня нет понимания, что там произошло. В Америке если встали лицо лицом друг к другу и ты едешь на соперника, то уже бьют первыми. Накал страстей, плей-офф — так и должно быть. Челябинская команда показала своей характер и то, что в ней есть люди, которые могут постоять за себя и за партнеров», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

В третьем периоде встречи 32-летний американец ударил защитника уфимцев Григория Панина в челюсть. Хоккеисту грозит дисквалификация от 1 до 10 матчей.