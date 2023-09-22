«Лада» заключила контракт до конца сезона с защитником Бородкиным

«Лада» подписала полноценный контракт с защитником Артемом Бородкиным. 15 сентября между сторонами было заключено пробное соглашение.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, двусторонний контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 31-летний Бородкин сыграл за «Ладу» 3 матча и не набрал ни одного очка.