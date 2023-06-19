«Лада» подписала контракт с бывшим форвардом «Сочи» Иванюженковым

«Лада» объявила о заключении контракта с нападающим Артемом Иванюженковым.

Клуб из Тольятти подписал соглашение с 25-летним форвардом на один год.

В сезоне-2022/23 Иванюженков выступал за «Сочи» и сделал 3 голевые передачи в 36 матчах за команду.