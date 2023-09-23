Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:16

«Лада» обыграла «Куньлунь» и одержала четвертую победу подряд

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лада» на своем льду обыграла «Куньлунь» со счетом 5:1 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В составе хозяев результативными действиями отметились девять хоккеистов.

Команда из Тольятти одержала четвертую победу подряд и с 13 очками вышла на второе место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Сафин — 3, 6:31 — 1:0. Ожгихин — 1 (Сафин, Колтыгин), 8:57 — 2:0. Мойл — 2 (Локхарт), 10:45 — 2:1. Колтыгин — 1 (мен., Калабушкин, Джозефс), 26:58 — 3:1. Стальнов — 1 (Грошев, Червоненко), 44:23 — 4:1. Космачук — 3 (Джозефс), 47:58 — 5:1.

Нереализованный буллит: Ожгихин (Лада), 58:43 (Вратарь).

Вратари: Подъяпольский — Смит.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 42 (11+17+14) — 25 (8+9+8).

Судьи: Лазарев, Шувалов.

23 сентября. Тольятти. Лада Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
1
3
Читайте также
Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Каменев прокомментировал победу ЦСКА над «Амуром» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ

Гол Соркина принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 10 8 2 16
2 Торпедо 8 6 2 13
3 Спартак 10 6 4 13
4 Сочи 9 6 3 12
5 Локомотив 9 6 3 12
6 Куньлунь РС 11 5 6 10
7 ЦСКА 10 4 6 9
8 СКА 9 4 5 8
9 Северсталь 7 3 4 7
10 Динамо Мн 8 3 5 7
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Лада 10 6 4 13
3 Ак Барс 8 6 2 12
4 Автомобилист 10 5 5 12
5 Сибирь 9 5 4 11
6 Сал. Юлаев 8 5 3 10
7 Трактор 10 4 6 10
8 Авангард 7 5 2 10
9 Амур 9 3 6 8
10 Барыс 9 2 7 7
11 Адмирал 8 2 6 6
12 Нефтехимик 8 1 7 3
Результаты / календарь
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
23.09 10:00
Амур – СКА
 0 : 4
23.09 10:00
Адмирал – Динамо М
 4 : 5
23.09 13:30
Спартак – Трактор
 3 : 2 ОТ
23.09 13:30
Сибирь – Барыс
 4 : 2
23.09 16:00
Лада – Куньлунь РС
 5 : 1
23.09 17:00
Северсталь – Металлург Мг
 - : -
23.09 17:00
Нефтехимик – Авангард
 2 : 1 ОТ
23.09 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости