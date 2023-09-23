«Лада» обыграла «Куньлунь» и одержала четвертую победу подряд
«Лада» на своем льду обыграла «Куньлунь» со счетом 5:1 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В составе хозяев результативными действиями отметились девять хоккеистов.
Команда из Тольятти одержала четвертую победу подряд и с 13 очками вышла на второе место в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Голы: Сафин — 3, 6:31 — 1:0. Ожгихин — 1 (Сафин, Колтыгин), 8:57 — 2:0. Мойл — 2 (Локхарт), 10:45 — 2:1. Колтыгин — 1 (мен., Калабушкин, Джозефс), 26:58 — 3:1. Стальнов — 1 (Грошев, Червоненко), 44:23 — 4:1. Космачук — 3 (Джозефс), 47:58 — 5:1.
Нереализованный буллит: Ожгихин (Лада), 58:43 (Вратарь).
Вратари: Подъяпольский — Смит.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 42 (11+17+14) — 25 (8+9+8).
Судьи: Лазарев, Шувалов.
23 сентября. Тольятти. Лада Арена.
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|4
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|9
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|4
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|5
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|1
|9
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|П
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|2
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|6
|2
|12
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|5
|5
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|5
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|10
|7
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|4
|6
|10
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|Авангард
|7
|5
|2
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|3 : 2 ОТ
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|5 : 1
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|2 : 1 ОТ
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2