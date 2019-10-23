Квартальнов сообщил, что Ткачев пришел в себя

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о состоянии нападающего Владимира Ткачева, который получил травму в этой игре и покинул лед на носилках, сообщает официальный сайт казанцев.

«Я думаю, хорошая живая игра, сегодня — большая похвала вратарям обеих команд: Билялов и Кошечкин сыграли хорошо, держали нить в игре команд, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса». — По буллитам нам не повезло. Ткачев? Известно то, что он пришел в себя, больше ничего. Идет медобследование».

Ткачев покинул лед на носилках //

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