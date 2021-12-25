Квартальнов оценил дебют Барберио в составе «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 ОТ) и оценил дебют Марка Барберио.
— Плохое начало игры — «минус 2» сразу. Потом вернулись в игру, четко играли, неплохо действовали. Но в овертайме не забили, и при первом же броске пропустили.
— Второй матч подряд команда проявляет характер, отыгрывается. Это хороший момент или лучше, чтобы не приходилось отыгрываться?
— Кто скажет, что хочет проигрывать по ходу матча? Нужно было правильно сыграть, не пропустить. Мы понимали, что «Северсталь» ранее проиграла много матчей, будет играть агрессивно, всегда двигать шайбу вперед. Но у нас не получилось, мы начали играть со второго периода, а нужно уважать любого соперника, работать с самого начала.
— На вашей памяти было, чтобы у команды отменили сразу три шайбы?
— Было. Спокойно отнеслись, судьи же смотрели — что тут сказать. Забили, видимо, выиграли, но в зачет это не пойдет.
— Не рано решили заменить Тимура Билялова?
— Нет, не думаю, решение было четким. Посмотрите статистику.
— Не было желания дать ему день отдыха, так как послезавтра «Металлург», сразу выпустить Бобкова основным?
— Зачем ему отдых? Он в сборной сыграл только 40 минут, должен был быть готов. Где-то не получилось, но ничего, готовимся дальше.
— Как оцените дебют Марка Барберио?
— Да нормально, но мы проиграли. Хорошо, подключается, пару моментов создал, в обороне неплохо сыграл. Хотя в первом голе с пятака защитники не разобрались. В целом мы довольны.
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