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Квартальнов оценил дебют Барберио в составе «Ак Барса»

21:41
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 ОТ) и оценил дебют Марка Барберио.

— Плохое начало игры — «минус 2» сразу. Потом вернулись в игру, четко играли, неплохо действовали. Но в овертайме не забили, и при первом же броске пропустили.

— Второй матч подряд команда проявляет характер, отыгрывается. Это хороший момент или лучше, чтобы не приходилось отыгрываться?

— Кто скажет, что хочет проигрывать по ходу матча? Нужно было правильно сыграть, не пропустить. Мы понимали, что «Северсталь» ранее проиграла много матчей, будет играть агрессивно, всегда двигать шайбу вперед. Но у нас не получилось, мы начали играть со второго периода, а нужно уважать любого соперника, работать с самого начала.

— На вашей памяти было, чтобы у команды отменили сразу три шайбы?

— Было. Спокойно отнеслись, судьи же смотрели — что тут сказать. Забили, видимо, выиграли, но в зачет это не пойдет.

— Не рано решили заменить Тимура Билялова?

— Нет, не думаю, решение было четким. Посмотрите статистику.

— Не было желания дать ему день отдыха, так как послезавтра «Металлург», сразу выпустить Бобкова основным?

— Зачем ему отдых? Он в сборной сыграл только 40 минут, должен был быть готов. Где-то не получилось, но ничего, готовимся дальше.

— Как оцените дебют Марка Барберио?

— Да нормально, но мы проиграли. Хорошо, подключается, пару моментов создал, в обороне неплохо сыграл. Хотя в первом голе с пятака защитники не разобрались. В целом мы довольны.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21724

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Иван Шитик все материалы автора
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