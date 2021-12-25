Андрей Разин: «Мы долго держались, ставили рекорды, но провалы случаются у любой команды»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 ОТ).

— Мы очень долго держались, ставили рекорды, но провалы случаются у любой команды, это не миновало и нас. Пять поражений подряд, хоть и с минимальным разрывом по счету, кроме последней игры, они давили на психологию. Рад, что сегодня мы победили, в плане психологии это очень важная победа.

Тяжелая игра с обилием голевых моментов, думаю, понравилась зрителям. В оборонке мы могли сыграть и получше, но «Ак Барс» есть «Ак Барс». Рад, что в итоге победили.

— Победа над «Ак Барсом» поможет команде выбраться из этой неудачной серии?

— Для нашей молодой команды психология очень важна. Обрести уверенность в себе, психология победителя приходит как раз через такие игры. У нас было несколько матчей-возможностей так переломить ход встречи, например, дома с «Йокеритом» три шайбы отыграли вшестером, с «Магниткой» сравняли счет, играя со снятым вратарем, но проигрывали в итоге в этих матчах. Сегодня при счете 3:1 «Ак Барс» серьезно поддавил нас, переломил игру, но мы выстояли, сыграли надежно и строго. В третьем периоде мы играли правильно, а в овертайме нам наконец-то повезло.

— Насколько вы довольны Егором Морозовым, Давидом Думбадзе?

— Давида я знаю с момента своей работы в Ижевске, он тогда был молодым, играл в Пензе, заприметил. Знаю, что для Ивана Емеца матч принципиальный. Для Андрея Алексеева, но я дал ему отдохнуть. Рад за Ваньку — он один раз в протоколе отметился, но в первом голе за то, как он пропустил шайбу в средней зоне, считаю, можно ему передачу записать.

— Как оцените игру Никиты Хлыстова?

— Он проводил первую игру, иногда хоккеист, выходящий на лед после какой-то паузы, может хорошо сыграть на эмоциях. Не хотелось бы сейчас давать ему оценку, а посмотреть на его дальнейшую игру. Для меня главный критерий — это стабильная игра, прогресс в игре.

— У Емеца 14 минут на льду сегодня — это его рекорд в сезоне. Связано с тем, что он приехал в Казань, где провел несколько лет своей карьеры или случайно так получилось?

— Думаю, для него была большая мотивация показать, на что он способен. Я же смотрел на то, как он играет. Доверие выйти на лед в овертайме он получил своей игрой, а не тем, что ему надо было показать себя.