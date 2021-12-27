Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:3 ОТ).

«Шикарная концовка. Она показала, что нужно играть всегда до конца, никогда не сдаваться, как бы не складывался матч. Могу также второй период в зачет команде занести, но не нашли ключики к воротам тогда. Мы доминировали, были моменты. Потом коварный второй гол, такое бывает. И тут же третий пропустили. А в конце третьего до последнего верили в себя, пытались найти моменты и победили. Но в этом и есть сила команды, может она такие игры вытаскивать или нет.

Радовались сегодня скорее тому, что игру перевернули. Было б непросто для команды проиграть все четыре матча Металлургу. Но важнее, что сегодня игра не шла, они много блокировали. Нужно было мастерство показать, посмотрите, как Данис отдал Илье на второй гол. С таких моментов как он нашел клюшку Сафонова игры и переворачиваются.

Сафонов молодец, я ему сразу после первой сказал, что забить надо вторую тут же. А потом в овертайме Зубов ждал от него третью. Сегодня была большая игра и радует, что он рано начал в больших играх приносить реальную пользу команде. Другие молодые смотрят на него. Из этого вытекает много хорошего.

Первый раз мы в пять легионеров сыграли, это хорошо. Ребята только начали играть вместе, поэтому мы ждем, что Демерс должен играть сильнее, нужно потерпеть. Будем той командой, которая есть, дождемся травмированных и пойдем дальше. И ждем больше качества от всех, нужно еще много поработать. Берберио быстрый парень, посмотрим, что с Дмитрием Юдиным, он вылетел пока. Думаем как Эрика Фера использовать, на вбрасываниях, в других моментах поможет нам. Надо наигрывать и его, чтобы незасиживались. Будем сейчас ротировать с Линдохольмом. Мы довольны всеми, но и Фера не хочется держать в запасе. Думать что лучше, три иностранных защитника или больше нападающих», — сказал Квартальнов.

Отметим, что это первая победа казанцев над «Металлургом» после трех поражений подряд.