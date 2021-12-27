Иван Морозов стал игроком «Сочи», Иван Мищенко заключил контракт со СКА

СКА и «Сочи» произвели обмен — в стан южан перешел нападающий Иван Морозов, армейцы получили денежную компенсацию, сообщает сайт КХЛ.

Тем временем, «Сочи» расторг контракт с защитником Иваном Мищенко. Тут же с ним подписал контракт до конца сезона СКА.

21-летний Морозов в этом сезоне набрал 8 (4+4) очков в 17 матчах. Всего он провел в лиге 100 матчей и набрал 46 (22+24) результативных баллов.

Отметим, что в НХЛ права на игрока сборной России принадлежат «Вегасу». Морозова выбрали на драфте-2018 под общим 61-м номером во втором раунде.

Ранее появлялась информация, что Морозов не хотел продлевать контракт со СКА.

26-летний Мищенко до «Сочи» выступал за «Адмирал». На его счету в лиге в общей сложности 236 матчей и 54 (17+37) очка.