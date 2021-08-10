Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Квартальнов — о Мемориале Ромазана: «Настораживает, что за две игры пропустили семь голов и забили один»

20:27
Теги:

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4) на Мемориале Ромазана.

— Третий период мы проиграли 0:3. Был хороший первый период и слабый второй, — считает Квартальнов. — Почему-то он пошел по-другому. В третьем хотели сыграть хорошо, но не получилось. В концовке пропустили три гола. Есть над чем подумать. Настораживает, что за две игры пропустили семь голов и забили один. Это неприятный момент, но будем работать и корректировать. Мы специально здесь не брали выходной день. За следующие два дня — у нас две игры.

— Будет ли кто-то кроме Игоря Бобкова играть на турнире?

— Завтра сыграет молодой парень.

— Как вам в целом игра Игоря Бобкова?

— Мы в целом все играем слабо. Защитники с вратарем пропустили семь. У нападения — один гол. Есть над чем думать и работать. Завтра еще одна игра с утренней тренировкой, послезавтра дневная игра. Сейчас ставим молодежь. Есть еще время — будем работать.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Читайте также

«Ракицкого не прогнешь. Сколько ни заставляли всей страной петь гимн Украины — не хочет»
«На деревьях кишки висели». Известный журналист рассказал, как взорвали президента «Шахтера»
Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
Дмитрий Гордон объяснил, почему к спортсменам из России относятся плохо
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд