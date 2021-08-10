Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4) на Мемориале Ромазана.

— Третий период мы проиграли 0:3. Был хороший первый период и слабый второй, — считает Квартальнов. — Почему-то он пошел по-другому. В третьем хотели сыграть хорошо, но не получилось. В концовке пропустили три гола. Есть над чем подумать. Настораживает, что за две игры пропустили семь голов и забили один. Это неприятный момент, но будем работать и корректировать. Мы специально здесь не брали выходной день. За следующие два дня — у нас две игры.

— Будет ли кто-то кроме Игоря Бобкова играть на турнире?

— Завтра сыграет молодой парень.

— Как вам в целом игра Игоря Бобкова?

— Мы в целом все играем слабо. Защитники с вратарем пропустили семь. У нападения — один гол. Есть над чем думать и работать. Завтра еще одна игра с утренней тренировкой, послезавтра дневная игра. Сейчас ставим молодежь. Есть еще время — будем работать.