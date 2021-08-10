Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (4:1) на Мемориале Ромазана.

— У нас был не лучший первый период, Кошечкин оставил нас в игре, — отметил Воробьев. — Во втором и третьем периодах мне понравилась команда.

— Не кажется ли вам, что сейчас, в начале августа, лучше задействовать больше молодых игроков?

— Отличный вариант, но молодежь у нас сейчас играет на турнире в Казани.

— Вы не рассматривали вариант, чтобы тех же Пензина и Крохалева посмотреть на домашнем турнире?

— Там они играют по 15-20 минут, а не выходят матч через матч.

— Есть ли шанс, что Глеб Моисеев сыграет полноценный матч на Мемориале Ромазана?

— Пока не знаю, будем разговаривать и смотреть физическое состояние двух первых вратарей. Пока планировалось, что по два матча сыграют Кошечкин и Олкинуора, но будем смотреть по физическому состоянию ребят.

— Вопрос про Никиту Рожкова, который уже присоединился к тюменскому «Рубину». Почему вы расстались с ним до начала минских сборов, не проверив его там?

— Никита уже не считается молодым игроком. Считаю, что мы приняли решение ему на благо. Там он будет играть — у нас это было бы сложнее. Мы вели его, знаем несколько лет. У нас ему было бы сложно попасть в состав.