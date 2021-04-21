Квартальнов — о Хованове: «Он получил большой шанс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов 21 апреля во время итоговой пресс-конференции клуба прокомментировал игру Александра Хованова в нынешнем сезоне.

«Саша получил большой шанс. Перед сезоном я даже не думал о Емце, а он сыграл 18 матчей, забил 4 гола. Закон такой: кто сильнее, тот должен играть. От него были большие ожидания, прошел предсезонку. Но были ребята, которые его переигрывали. Наверное, надо задать ему вопрос. Уровень КХЛ довольно серьезный.

Как и у Мифтахова, у него все впереди. У него есть набор хороших качеств от природы, это никто не отрицает. 21 год — у него все впереди», — заявил Квартальнов.

Хованов провел семь матчей за «Ак Барс», в ВХЛ он сыграл за «Барс» 30 матчей и набрал 24 (8+16) очков.

(Артур Хайруллин)