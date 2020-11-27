Курдин уволен из «Авангарда» после скандала с нападением на арбитров

По информации «СЭ», тренер Геннадий Курдин уволен из системы «Авангарда» после недавнего скандала.

Напомним, что 22 ноября в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния» Курдин, который работает с «ястребами», после удаления одного из своих игроков, в результате которого его команда осталась в ситуации «3 на 5», выразил недовольство решением судей, используя нецензурную брань. Счет в середине третьего периода при этом был 4:0 в пользу «Авангарда».

Судьи не отреагировали на реакцию тренера, игра продолжилась. Курдин продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, за что получил удаление до конца игры. Однако тренер отказался покидать скамейку, равно как и продолжить матч, после чего судьи вынуждены были отправить команды в раздевалку.

Однако и в подтрибунном помещении Курдин вместе со своим помощником настиг арбитров, дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров.

24 ноября «Авангард» сообщил, что планирует изучить обстоятельства инцидента. (Алексей Шевченко)