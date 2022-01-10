Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре поздравил Романа Ротенберга с назначением на пост главного тренера СКА. По словам 5-летнего экс-хоккеиста «Флориды», специалист давно созрел для этой работы.

40-летний Ротенберг возглавил команду из Санкт-Петербурга 4 января.

«Хотел бы поздравить Романа с назначением главным тренером и поддержать его в этом, — цитирует Буре ТАСС. — Многие восприняли эту новость как некое спонтанное решение, но это далеко не так. Я много лет общаюсь с Романом, он давно созрел для этой работы. Он — настоящий фанат хоккея, работает сутками напролет, я иногда не понимаю, когда он спит, — каждый день пытается узнавать что-то новое, постоянно учится».

Буре считает, что у Ротенберга богатый опыт работы менеджером в хоккее.

«В профессиональном хоккее он много лет, у него уже огромный и, главное, победный опыт работы менеджером — за спиной золото Олимпиады, два Кубка Гагарина, россыпь других медалей. И при этом ему все интересно, он знает работу тренеров изнутри, знает, как развивать игроков, какие качества нужны хоккеистам и тренерам для победного результата», — приводит слова Буре ТАСС.

Под руководством Ротенберга СКА провел два матча, в которых одержал две победы — над «Куньлунем» (5:1) и «Торпедо» (3:0).