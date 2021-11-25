«Куньлунь» проиграл «Спартаку»

«Спартак» обыграл «Куньлунь» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев голами отметились форварды Спенсер Фу, Клифф Пу и Паркер Фу, а также защитник Джейк Челиос. У московского клуба отличились дублем защитник Александр Никишин и форвард Александр Хохлачев, по голу забросили Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.

«Спартак» после 33 матчей набрал 36 очков и занял седьмое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице на «Востоке».

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«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 4:6 (2:2, 1:4, 1:0)

Голы: Пу — 2 (Спроул, Йип), 3:22 — 1:0. С. Фу — 10 (Бартли), 6:50 — 2:0. Петтерссон — 10 (Виртанен, Лехтеря), 8:08 — 2:1. Хохлачев — 10 (Лехтеря), 14:27 — 2:2. Никишин — 4 (бол., Виртанен, Вишневский), 21:24 — 2:3. Никишин — 5 (Лехтеря, Вишневский), 24:51 — 2:4. Хохлачев — 11 (Широков), 27:12 — 2:5. Челиос — 3, 28:48 — 3:5. Лехтеря — 8, 32:18 — 3:6. П. Фу — 6 (Фрэм, Локхарт), 59:16 — 4:6.

Вратари: Лазушин — Данск.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (9+12+13) — 34 (17+8+9).

Судьи: Раводин, Спирин.

25 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.