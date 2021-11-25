Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (4:5 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Разочарован результатом, — сказал Вудкрофт. — Сегодня мы показали свои две стороны. Первые два периода играли правильно. Здорово проявили себя, повели в счете. Но третий период получился слабым в нашем исполнении. Мы проигрывали единоборства, принимали неправильные решения. Мы ожидали, что «Металлург» пойдет вперед в третьем периоде. Это топ-клуб нашей лиги. Предполагали такое развитие событий, но слабо сыграли в третьем периоде.

Чувствую разочарование, потому что в последних матчах мы двигались в правильном направлении. Но не смогли преодолеть ментальный барьер и почувствовать, что можем победить.

— Почему не выпустили на буллиты Тэйлора Бека? Он играл в «Магнитке», знает Василия Кошечкина.

— Здесь две стороны. Бек знает Кошечкина, но и Кошечкин знает Бека.