«Куньлунь» обыграл «Сибирь», прервав серию из девяти поражений

«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Лев Стариков.

Китайский клуб прервал девятиматчевую серию из поражений. Последний раз команда побеждала 28 октября в матче против СКА (2:1).

После этого матча «Куньлунь» с 15 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сибирь» с 29 очками — на восьмой строчке.