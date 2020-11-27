«Куньлунь» обыграл «Сибирь», прервав серию из девяти поражений
21:43
«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 1:0.
Единственную шайбу забросил Лев Стариков.
Китайский клуб прервал девятиматчевую серию из поражений. Последний раз команда побеждала 28 октября в матче против СКА (2:1).
После этого матча «Куньлунь» с 15 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сибирь» с 29 очками — на восьмой строчке.
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