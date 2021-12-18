«Куньлунь» расторг контракт с Лазушиным

«Куньлунь Ред Стар» объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Лазушиным. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию стороны, сообщает пресс-служба клуба.

Alex Lazushin leaves #KRS as his contracted is terminated by mutual agreement.



Yaroslavl, RUS native joined #KRS this summer for his third season with the team, being among the candidate players to participate in 2022 Winter Olympics for Team China. pic.twitter.com/k8IPVU1V9U — Kunlun Red Star (@KRSchina) December 18, 2021

Ранее китайскую команду покинули защитник Микаэль Там, нападающие Кристофер Сето, Ян Ху, Грег Сквайрз и Джош Николлс.

Прежде генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал, что до конца сезона в составе команды не будет изменений.