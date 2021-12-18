«Куньлунь» расторг контракт с Лазушиным
21:08
«Куньлунь Ред Стар» объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Лазушиным. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию стороны, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее китайскую команду покинули защитник Микаэль Там, нападающие Кристофер Сето, Ян Ху, Грег Сквайрз и Джош Николлс.
Прежде генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал, что до конца сезона в составе команды не будет изменений.
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