Генменеджер «Ак Барса» оценил вероятность отставки главного тренера Квартальнова
14:15
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Дмитрия Квартальнова.
— Мы не думаем об отставке, так же, как и в начале сезона. Думаю, что у него все будет хорошо.
— Не кажется ли вам, что он часто жалуется на качество игроков?
— Игроков достаточно, качество хорошее. Это его личное мнение.
На данный момент казанский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 39 встречах. «Ак Барс» проиграл три матча в последних пяти встречах.
Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с 2019 года.
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