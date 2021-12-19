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Генменеджер «Ак Барса» оценил вероятность отставки главного тренера Квартальнова

14:15
Дмитрий Квартальнов. Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов. Фото ХК «Ак Барс»
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Дмитрия Квартальнова.

— Мы не думаем об отставке, так же, как и в начале сезона. Думаю, что у него все будет хорошо.

— Не кажется ли вам, что он часто жалуется на качество игроков?

— Игроков достаточно, качество хорошее. Это его личное мнение.

На данный момент казанский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 39 встречах. «Ак Барс» проиграл три матча в последних пяти встречах.

Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с 2019 года.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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