«Куньлунь Ред Стар» расторг контракты с пятью игроками
19:22
«Куньлунь Ред Стар» объявил об изменениях в составе команды, сообщается на официальной странице в Twitter.
Китайский клуб по взаимному согласию сторон покидают защитник Микаэль Там, нападающие Кристофер Сето, Ян Ху, Грег Сквайрз и Джош Николлс.
«Куньлунь Ред Стар» занимает 11-е место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 23 очка в 39 играх.
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