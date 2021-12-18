«Куньлунь Ред Стар» расторг контракты с пятью игроками

«Куньлунь Ред Стар» объявил об изменениях в составе команды, сообщается на официальной странице в Twitter.

Китайский клуб по взаимному согласию сторон покидают защитник Микаэль Там, нападающие Кристофер Сето, Ян Ху, Грег Сквайрз и Джош Николлс.

«Куньлунь Ред Стар» занимает 11-е место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 23 очка в 39 играх.