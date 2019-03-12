17:47 | Хоккей — КХЛ

"Куньлунь" продлил контракт с Фрейзером

0
Обсудить

"Куньлунь" продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером, информирует официальный сайт китайского клуба. Соглашение с 61-летним специалистом заключено по схеме "1+1". 

- Перед Куртом Фрейзером поставлена задача сформировать команду таким образом, чтобы китайских игроков в ней было больше половины, - говорится на официальном сайте "Куньлуня". - При этом не снимается с повестки дня и главная турнирная задача чемпионата КХЛ – выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, Фрейзер в январе сменил Юсси Таполу на посту главного тренера "Куньлуня". Китайский клуб занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. 

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто фаворит Кубка Гагарина-2019?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://hcredstar.com/krs/ru/news_details.html?id=2238

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ