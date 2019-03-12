"Куньлунь" продлил контракт с Фрейзером

"Куньлунь" продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером, информирует официальный сайт китайского клуба. Соглашение с 61-летним специалистом заключено по схеме "1+1".

- Перед Куртом Фрейзером поставлена задача сформировать команду таким образом, чтобы китайских игроков в ней было больше половины, - говорится на официальном сайте "Куньлуня". - При этом не снимается с повестки дня и главная турнирная задача чемпионата КХЛ – выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, Фрейзер в январе сменил Юсси Таполу на посту главного тренера "Куньлуня". Китайский клуб занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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