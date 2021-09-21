«Куньлунь» пополнят первый китайский хоккеист, выбранный на драфте НХЛ, и бывший проспект «Баффало» Пу

Как стало известно «СЭ», состав «Куньлуня» в ближайшее время пополнят китайский защитник Андун Сун и канадский нападающий Клифф Пу.

24-летний Сун, задрафтованный в шестом раунде драфта-2015 «Айлендерс» — первый в истории китаец, выбранный на драфте новичков НХЛ. Уроженец Пекина уже выступал за сборную Китаю на юниорском чемпионате мира в группе B. Последние три года защитник провел в Университете Корнелла, но так и не сыграл ни одного матча в NCAA.

23-летний Пу был выбран в третьем раунде драфта-2016 «Баффало» и в 2018-м был обменян в «Каролину» на Джеффа Скиннера. Последние три сезона канадец с китайскими корнями провел в АХЛ и набрал 20 (5+15) очков в 79 матчах.