Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал о том, сможет ли российский голкипер Александр Лазушин сыграть за сборную Китаю на Олимпиаде в Пекине.

— Может ли на данный момент Александр Лазушин выступать за сборную Китая? На каком основании может получить гражданство он, Джейк Челиос, Джереми Смит и Райан Спроул? Насколько знаю, в КНР достаточно тяжело получить гражданство, не обладая соответствующими корнями.

— Здесь нет ничего нового и необычного. Процедура натурализации давно и успешно используется во многих странах и многих видах спорта. Футбол, легкая атлетика, настольный теннис... И хоккей не исключение: посмотрите, например, на сборную Казахстана или команду Южной Кореи на Олимпийских играх 2018 года.

В хоккее вопрос ставится, в первую очередь, о получении спортивного гражданства. Для того, чтобы иметь право сыграть за сборную, хоккеист должен определенное время выступать за команды из этой страны. Установленную ИИХФ планку все наши игроки преодолели, каждый из них достаточно поиграл за клуб и имеет право на получение спортивного гражданства.

А уже после этого встает вопрос о выдаче паспорта. Все мы понимаем, что главное здесь — политическая воля. Если государство будет заинтересовано в том или ином хоккеисте, паспорт ему выдадут за один день. Так делается в любой стране мира.

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