«Куньлунь» покинули 11 хоккеистов

Китайский «Куньлунь Ред Стар» объявил об уходе из команды 11-ти хоккеистов.

Клуб решил не продлевать контракты с вратарями Игорем Сапрыкиным и Дмитрием Шикиным, защитниками Русланом Педаном, Войтехом Мозиком, Джейком Челиосом, Андреем Шустром и Александром Евсеенковым, а также нападающими Вячеславом Лещенко, Сергеем Монаховым, Кейси Уэллманом и Антоном Лазаревым.

#KRS hereby announces that goalies Igor Saprykin and Dmitry Shikin, defencemen Ruslan Pedan, Vojtech Mozik, Jake Chelios, Andrej Sustr and Alexander Yevseyenkov as well as forwards Vyacheslav Leshchenko, Sergei Monakhov, Casey Wellman and Anton Lazarev leaves the team ??? pic.twitter.com/yX9ISw13o4 — Kunlun Red Star (@KRSchina) May 1, 2021

В минувшем сезоне китайский клуб, набрав 34 очка в 60 матчах, занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.