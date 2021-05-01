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«Куньлунь» покинули 11 хоккеистов

16:50
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Китайский «Куньлунь Ред Стар» объявил об уходе из команды 11-ти хоккеистов.

Клуб решил не продлевать контракты с вратарями Игорем Сапрыкиным и Дмитрием Шикиным, защитниками Русланом Педаном, Войтехом Мозиком, Джейком Челиосом, Андреем Шустром и Александром Евсеенковым, а также нападающими Вячеславом Лещенко, Сергеем Монаховым, Кейси Уэллманом и Антоном Лазаревым.

В минувшем сезоне китайский клуб, набрав 34 очка в 60 матчах, занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KRSchina/status/1388487234815500297

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