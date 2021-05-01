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Вячеслав Литовченко и Денис Голубев стали игроками «Сибири»

16:15
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«Сибирь» на своем официальном сайте объявила о подписании однолетних контрактов с нападающими Вячеславом Литовченко и Денисом Голубевым.

31-летний Литовченко дебютировал в КХЛ в 2009 году, отыграл за родной «Амур» 10 сезонов, а в 2018 году перебрался в «Автомобилист». В регулярных сезонах КХЛ он сыграл 469 матчей, набрав 111 очков (50+61).

29-летний Голубев выступал за «Амур» с 2018 года. Прошлый сезон стал для него самым успешным в КХЛ, в 52 матчах он набрал 25 очков (9+16).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1388477267093954561

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