«Куньлунь» обыграл «Адмирал» и поднялся на пятое место в Восточной конференции

«Куньлунь» выиграл у «Адмирала» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе китайского клуба забивали Фу Спенсер, Оли Паллола, Эндрю Миллер и Деванте Смит-Пелли. «Куньлунь» набрал 43 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 42 очка и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Фу — 7 (Вонг), 8:56 — 1:0. Палола — 5 (бол., Вонг, Локхарт), 13:10 — 2:0. Миллер — 10 (бол., Мерфи, Смит), 24:06 — 3:0. Смит-Пелли — 1 (мен., Кейн, Бартли), 30:25 — 4:0.

Вратари: Смит — Красоткин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (20+13+9) — 27 (5+8+14).

Судьи: Франо, Щенев.

17 декабря. Пекин. «Шоуган Арена»

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