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Сегодня, 19:15

«Авангард» в гостях победил «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Авангард» на выезде победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе омичей голами отметились Александр Дергачев, Сергей Толчинский, Антон Белов, Рид Буше и Владимир Брюквин. Последние два гола «Авангард» забил в пустые ворота.

За «Куньлунь» забивали Тайлер Вонг и Джек Родуолд.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы: Дергачев — 2 (Толчинский, Сведберг), 7:28 — 0:1. Вонг — 1 (Фу), 12:41 — 1:1. Толчинский — 6 (Грицюк), 14:04 — 1:2. Родуолд — 7 (Пу, Йип), 36:50 — 2:2. Белов — 1 (Чистяков, Ткачев), 44:37 — 2:3. Буше — 12 (п.в., Найт), 59:02 — 2:4. Брюквин — 5 (п.в., Жарков), 59:43 — 2:5.

Вратари: Мурыгин (58:11 — 59:02, 59:27 — 59:43) — Демченко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (7+8+9) — 23 (6+11+6).

Судьи: Оленин, Спирин.

30 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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