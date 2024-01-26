Козлов: «Кулемин — профессионал с большой буквы»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).
— Ребята сегодня молодцы, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Все 60 минут отработали четко, выполнили установку, контроль шайбы, движение и точность передач были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали: в большинстве забили, в меньшинстве выстояли. К сожалению, Коледов получил повреждение. Завтра посмотрим на его состояние. Отмечу Александра Самонова и важные голы Николая Кулемина.
— Почему поставили Огирчука в первую спецбригаду?
— Нам нужно было четыре праворуких для большинства. И перед воротами один леворукий Шаров.
— Как вы можете прокомментировать хет-трик 37-летнего Кулемина?
— Тут комментировать нечего. Это профессионал с большой буквы. Я знаю, как он готовится к матчам, что он делает в паузах. Это профессионализм, желание работать каждый день и делать себя лучше. Отсюда такой результат.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|0 : 3
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 4
|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|26.01
|19:30
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -