Козлов: «Кулемин — профессионал с большой буквы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

— Ребята сегодня молодцы, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Все 60 минут отработали четко, выполнили установку, контроль шайбы, движение и точность передач были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали: в большинстве забили, в меньшинстве выстояли. К сожалению, Коледов получил повреждение. Завтра посмотрим на его состояние. Отмечу Александра Самонова и важные голы Николая Кулемина.

— Почему поставили Огирчука в первую спецбригаду?

— Нам нужно было четыре праворуких для большинства. И перед воротами один леворукий Шаров.

— Как вы можете прокомментировать хет-трик 37-летнего Кулемина?

— Тут комментировать нечего. Это профессионал с большой буквы. Я знаю, как он готовится к матчам, что он делает в паузах. Это профессионализм, желание работать каждый день и делать себя лучше. Отсюда такой результат.