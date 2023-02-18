Кульбаков повторил клубный рекорд «Торпедо» по победам за один сезон

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ победило минское «Динамо» со счетом 4:2.

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков повторил клубный рекорд по победам за один сезон (24).

Столько же было у голкипера Ильи Проскурякова, который выиграл 24 матча в сезоне-2016/2017.

Нижегородское «Торпедо» обеспечило себе место в первой четверке Западной конференции КХЛ.