Кудашов заявил, что московскому «Динамо» в матче с «Куньлунем» не хватило ярких эмоций
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3 ОТ). Он отметил, что команде не хватило ярких эмоций.
«Игра, ожидаемо, получилась тяжелой — «Куньлунь» почти во всех последних матчах цепляется за очки. На что настраивались, то и увидели. В начале владели инициативой, не забили свои моменты — потом встреча продолжалась очень тяжело и вязко. Удаление в овертайме подвело, но моменты были у обеих команд — получилась равная игра. Чемпионат очень сложный, длинный и ровный — все игры никогда не будут выиграны. Нужно находить силы и эмоции, чтобы забивать голы. Сегодня не было ярких эмоций, поэтому и голов не было», — приводит пресс-служба московская клуба слова Кудашова.
«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию «Динамо». Однако бело-голубые с 42 очками в 28 матчах сохраняют первое место в турнирной таблице Западной конференции. 12 ноября команда Кудашова сыграет с минским «Динамо».
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