Комментатор Шестаков рассказал, как надо наказать «Спартак» за кричалку его фанатов в адрес СКА

Журналист и комментатор Андрей Шестаков поделился мнением о ситуации с болельщиками «Спартака» на матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

Ранее СКА обратился в КХЛ с просьбой рассмотреть эпизод с нарушением болельщиками «Спартака» дисциплинарного регламента во время игры в Москве. Фанаты красно-белых скандировали оскорбительную кричалку в адрес гостей.

«Я ничего не слышал, потому что комментирую под картинку и не был на стадионе. Если бы был на стадионе, то, наверное, это услышал. Я работал, как говорят у нас, под картинку, то есть был в Петербурге, в студии телеканала «78», комментировал игру и, к сожалению, не слышал вот это скандирование. Слышал только, что там крики были, какая-то поддержка была, но вот что это была нецензурная брань — этого не слышал», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шестакова.

Также он высказался о том, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере одного миллиона рублей.

«Штраф, конечно, мог быть побольше. Если у нас на тренеров возлагается триста тысяч штрафа за нелицеприятные высказывания в адрес судейства, то на клуб-то уж, конечно, можно было бы и побольше наложить. А лучше, еще дисквалифицировать арену на один матч», — добавил комментатор.

«Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда набрала 40 очков за 28 матчей. СКА идет на восьмой позиции с 26 очками после 26 игр.