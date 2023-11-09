«Амур» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Амур» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Хабаровска и Хабаровского края смогут посмотреть игру на телеканале «Губерния». Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

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