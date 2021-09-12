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Кудашов рассказал о травме Линдберга

15:50
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2) подтвердил, что форвард Оскар Линдберг получил серьезную травму.

«Травма серьезная, не могу сказать конкретных сроков восстановления», — цитирует Кудашова сайт КХЛ.

Ранее сообщалось, что восстановление шведа от травмы плеча может занять от 3 до 6 месяцев.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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