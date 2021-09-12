Кудашов рассказал о травме Линдберга
15:50
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2) подтвердил, что форвард Оскар Линдберг получил серьезную травму.
«Травма серьезная, не могу сказать конкретных сроков восстановления», — цитирует Кудашова сайт КХЛ.
Ранее сообщалось, что восстановление шведа от травмы плеча может занять от 3 до 6 месяцев.
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