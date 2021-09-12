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Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Динамо»

15:51
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Главный тренер «Амура» Владимир Воробьев прокомментировал поражение от «Динамо» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы проиграли, хотя готовились и настраивались. После неудачного начала сумели забить, у ребят было хорошее желание, но удаления сломали игру. Где-то не сработало меньшинство. С таким количеством штрафов матчи не выигрываются. Мы неудачно начинаем матчи? Нужно работать над этим. Пропускаем какие-то непонятные голы, проблема есть. Это не очень хорошая тенденция, отыгрываться всегда сложнее. Сегодня игроков «Амура» захлестывало желание: первая игра дома, неудачная выездная серия. Но именно в третьем периоде так сложилось, что пошли удаления», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/12/489115.html

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Иван Шитик все материалы автора

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