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Московское «Динамо» обыграло «Амур» на выезде

12:34
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Московское «Динамо» победило «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.

Встреча проходила в Хабаровске. Форвард москвичей Станислав Галиев стал автором самой быстрой шайбы в нынешнем сезоне, а защитник бело-голубых Никита Новиков забил свой первый гол в КХЛ.

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«Амур» (Хабаровск) — «Динамо М» (Москва) — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Голы: Галиев — 2 (Петунин, Войнов), 0:13 — 0:1. Шаров — 1, 6:51 — 1:1. Чебыкин — 2 (Войнов, Новиков), 12:02 — 1:2. Бутузов — 1 (Алексеев, Галузин), 20:48 — 2:2. Новиков — 1, 31:06 — 2:3. О`Делл — 1 (бол., Шипачев, Войнов), 42:25 — 2:4. Чебыкин — 3 (бол., Рашевский, Педан), 49:36 — 2:5. Чебыкин — 4 (бол., Рашевский, Педан), 54:55 — 2:6.

Вратари: Аликин — Еременко.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 26 (9+13+4) — 35 (13+10+12).

Судьи: Букин, Фатеев.

12 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.

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Иван Торопцев все материалы автора

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