Козлов — о поражении от «Динамо»: «Еще есть время перед плей-офф подкорректировать моменты»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2 ОТ).

«Хороший матч, обе команды старались играть надежно и в атаке, и в обороне. Атмосфера великолепная, практически половина на трибунах — уфимские болельщики, спасибо им за поддержку. Мы не потеряли одно очко, хоть и могли взять два. По тому, какая была самоотдача, нацеленность — мы взяли очко. До этой поездки мы играли с топ-командами, сейчас на выезде также хорошо организованные команды. Были опасения, хватит ли сил на сегодняшний матч, но они были напрасными.

Голевых моментов создаем достаточно, просто некоторым надо 2-3 момента, чтобы забить, некоторым один. У нас есть моменты, играем в атаке хорошо, но пока шайба не заходит в ворота. Еще есть время перед плей-офф подкорректировать моменты. Постараемся оросить почву, чтобы не было засухи», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.

«Динамо» с 92 очками после 65 игр занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда продлила победную серию до шести матчей. «Салават» набрал 85 очков и располагается на третьей позиции на «Востоке».