Источник: нападающий ЦСКА Юртайкин может больше не сыграть в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин выбыл из строя из-за травмы до конца сезона, сообщает РИА Новости.

Юртайкин получил травму 4 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» и не смог доиграть встречу.

Играющий за ЦСКА с декабря прошлого года 24-летний форвард в нынешнем сезоне КХЛ провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.