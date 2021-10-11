Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Источник: нападающий ЦСКА Юртайкин может больше не сыграть в этом сезоне

11 октября, 23:01
Теги:

Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин выбыл из строя из-за травмы до конца сезона, сообщает РИА Новости.

Юртайкин получил травму 4 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» и не смог доиграть встречу.

Играющий за ЦСКА с декабря прошлого года 24-летний форвард в нынешнем сезоне КХЛ провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211011/yurtaykin-1754111098.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1
0