Источник: нападающий ЦСКА Юртайкин может больше не сыграть в этом сезоне
11 октября, 23:01
Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин выбыл из строя из-за травмы до конца сезона, сообщает РИА Новости.
Юртайкин получил травму 4 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» и не смог доиграть встречу.
Играющий за ЦСКА с декабря прошлого года 24-летний форвард в нынешнем сезоне КХЛ провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю