Кубок Гагарина побывает в гостях у "Вечернего Урганта"

Сегодня гостями передачи "Вечерний Ургант" станут игроки и руководство ХК ЦСКА: Игорь Есмантович, Сергей Андронов, Илья Сорокин, Иван Телегин и Максим Мамин, которые принесут в студию главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.



Начало передачи – в 0:30 по московскому времени. pic.twitter.com/Qf3hea5480