14:31 | Хоккей — КХЛ

Кубок Гагарина побывает в гостях у "Вечернего Урганта"

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Хоккеисты ЦСКА Игорь Есмантович, Сергей Андронов, Илья Сорокин, Иван Телегин и Максим Мамин станут гостями передачи "Вечерний Ургант", выходящей на "Первом канале".

Игроки армейского клуба принесут в студию главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина, сообщает Твиттер ЦСКА.

Начало передачи – в 0.30 по московскому времени.

 

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