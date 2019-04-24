Кубок Гагарина побывает в гостях у "Вечернего Урганта"

Хоккеисты ЦСКА Игорь Есмантович, Сергей Андронов, Илья Сорокин, Иван Телегин и Максим Мамин станут гостями передачи "Вечерний Ургант", выходящей на "Первом канале".
Игроки армейского клуба принесут в студию главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина, сообщает Твиттер ЦСКА.
Начало передачи – в 0.30 по московскому времени.
Сегодня гостями передачи "Вечерний Ургант" станут игроки и руководство ХК ЦСКА: Игорь Есмантович, Сергей Андронов, Илья Сорокин, Иван Телегин и Максим Мамин, которые принесут в студию главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 24 апреля 2019 г.
Начало передачи – в 0:30 по московскому времени. pic.twitter.com/Qf3hea5480
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