Кто виноват в провале «Салавата»? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым

Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Кто виноват в провале «Салавата Юлаева»

— «Ак Барс» непобедим на «Востоке»?

— ЦСКА может не пройти «Локомотив»

— Шипачев и Яшкин не справляются со СКА

— Разгром «Авангарда» в Магнитогорске

— Кто станет новым тренером «Спартака»