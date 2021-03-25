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Кто виноват в провале «Салавата»? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым
— в 12.00

09:00

Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Кто виноват в провале «Салавата Юлаева»

— «Ак Барс» непобедим на «Востоке»?

— ЦСКА может не пройти «Локомотив»

— Шипачев и Яшкин не справляются со СКА

— Разгром «Авангарда» в Магнитогорске

— Кто станет новым тренером «Спартака»

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/user/sportexpress

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