Кто виноват в провале «Салавата»? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым
— в 12.00
09:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Кто виноват в провале «Салавата Юлаева»
— «Ак Барс» непобедим на «Востоке»?
— ЦСКА может не пройти «Локомотив»
— Шипачев и Яшкин не справляются со СКА
— Разгром «Авангарда» в Магнитогорске
— Кто станет новым тренером «Спартака»
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