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Крылов поздравил Хартли с днем рождения. Тренеру «Авангарда» исполнился 61 год

13:15
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поздравил главного тренера команды Боба Хартли с днем рождения. Сегодня, 7 сентября, канадскому специалисту исполнился 61 год.

«Великолепно, когда настоящий мужской разговор, такой как состоявшийся между нами в ту ночь на чемпионате мира в Копенгагене, заканчивается постановкой больших целей и, самое главное, их достижением.

С днем рождения, Partner! Будь в форме, ведь нам еще вместе предстоит защита завоеванных позиций», — цитирует Крылова пресс-служба клуба.

Хартли тренирует «Авангард» с мая 2018 года. Он является вторым тренером в мире, завоевавшим Кубок Стэнли (титул чемпиона в НХЛ), Кубок Колдера (титул чемпиона в АХЛ — второй по силе лиге в Северной Америке после НХЛ) и Кубок Гагарина (титул чемпиона КХЛ).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CThBvsJDXFI/

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Александр Кравченко все материалы автора

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