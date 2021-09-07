Память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе десять лет назад, почтят в Ярославле

Сегодня, 7 сентября, в Ярославской области проходят мероприятия в память об игроках и членах хоккейной команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе ровно 10 лет назад.

В Успенском соборе Ярославля прошла служба, после которой начнется панихида по погибшим (начало — в 10.30 мск). Затем панихиду отслужат на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты, к могилам возложат цветы.

В 12.50 состоится возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» у спорткомплекса «Арена 2000». После этого в поселке Туношна у мемориального комплекса на месте падения самолета пройдет церемония, посвященная памяти погибшей команды.

Еще одна памятная церемония пройдет на «Арене 2000» перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» (Минск).

Ранее в день трагедии «Локомотив» не проводил матчей. Однако в этот раз приняли решение провести игру и почтить память команды всем хоккейным сообществом.

Напомним, 7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штат «Локомотива». Из 45 человек (вместе с экипажем), которые были в самолете, выжил в итоге лишь один — бортинженер Александр Сизов. Хоккеист Александр Галимов скончался от полученных ран в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.

Команда 7 сентября летела в Минск на свой стартовый матч сезона КХЛ-2011/12 с местным «Динамо».