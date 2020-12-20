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Крылов о подписании «Авангардом» Ковальчука: «Он один из кандидатов. Нам нужен форвард в топ-9»

13:00
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал информацию об интересе к форварду Илье Ковальчуку.

— «Авангард» не подписывал контракт с Ковальчуком, лично я переговоров с Ильей не вел. До дедлайна состав «Авангарда» может пополнить один нападающий, нам нужен форвард в топ-9. Ковальчук — один из кандидатов на пополнение состава «Авангарда».

В сезоне-2019/20 37-летний Ковальчук успел поиграть сразу за три клуба НХЛ — «Лос-Анджелес», «Монреаль», и «Вашингтон». В общей сложности он отыграл в прошлом регулярном чемпионате 46 матчей, набрав при этом 26 (10+16) очков.

(Алексей Шевченко)

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