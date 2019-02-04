Кристиан Хенкель: "Не поверили в возможность отыграться"

Защитник минского "Динамо" Кристиан Хенкель поделился своим мнением о домашнем поражении ЦСКА​ (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт белорусской команды.

– В первом периоде абсолютно нормально играли, потом потеряли концентрацию, эмоции и, как следствие, пропустили нелепый гол в большинстве. Эта шайба как-то особенно надломила. Наверное, проблема в том, что не поверили в возможность отыграться, – приводит слова Хенкеля пресс-служба "Динамо".

Судя по гостевому матчу, на выезде с ЦСКА игралось проще?

– Я бы не сказал. ЦСКА есть ЦСКА, с ними одинаково сложно.

Был ли шанс вытащить матч?

– Конечно, все игры можно вытаскивать. Повторюсь, в третьем периоде при счете 0:2 у нас не получилось ничего создать у ворот соперника. Из-за чего мы не бросали и не обостряли? Не знаю. Сложно отыграться, когда не играешь в зоне нападения.

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