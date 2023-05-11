Крикунов: «В этом году самый ценный тренер — Федоров»

Бывший тренер национальной команды России Владимир Крикунов прокомментировал опубликованный пресс-службой КХЛ список финалистов на награду лучшему тренеру сезона-2022/23.

«В этом году самый ценный тренер — Федоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы? Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона. Ларионов, Билялетдинов и Федоров отработали на славу. Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире. Смогли бы они проявить себя в НХЛ? Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку», — првиодит Sport24 слова Крикунова.

В этом году на приз лучшему тренеру претендуют главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, возглавляющий «Торпедо», и Сергей Федоров из ЦСКА.

ЦСКА под руководством Федорова во втором сезоне подряд завоевал Кубок Гагарина.