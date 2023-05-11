Федоров заявил, что не будет работать в НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не планирует работать в НХЛ.

«Мне никто из НХЛ не звонил, тема высосана из пальца. У меня еще год контракта с ЦСКА. У меня нет, не было и не будет планов покорять Америку в другом статусе», — цитирует Федорова ТАСС.

В минувшем сезоне ЦСКА во второй раз подряд стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3).

Ранее The Athletic включил 53-летнего специалиста в число кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».