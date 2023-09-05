Крикунов рассказал, что заставило американских таможенников отказаться от его проверки

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о случае, который произошел с ним при прохождении американской таможни.

— Какой ваш мотив вернуться в хоккей?

— Тяжело совсем уйти из хоккея, когда всю жизнь работал в нем.

— Неужели время на даче не привлекает больше, чем клюшки и шайбы?

— Это вас, молодых, привлекает дома на даче лежать кверху пузом. К этому возрасту дома уже все есть. Не хватает адреналина от игр.

— Может быть, вы от семьи просто убегаете?

— А что семья? Старший сын в Латвии, младший — в Москве. У каждого свое дело. Жена дома, все нормально. Чего убегать, если любишь человека? Мы живем вместе 52 года. Куда уже убежишь в этом возрасте?

— 52 года! Как удается сохранять семейный очаг?

— Расскажу историю. Едем мы из Канады на машине в Детройт. Таможня. Нас начинают проверять: считают деньги, рубли, латы, доллары. А потом таможенница спрашивает: «Сколько лет вы вместе живете?» Жена говорит: «43 года». А она ей: «43 года?! Забирайте все, проходите, нет вопросов».

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