Крикунов пословицей отреагировал на назначение Белых в «Спартак»: «Не боги горшки обжигают»
Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора футбольного «Спартака».
«Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта. Хотя работа в этих сферах — это все-таки немного другое. Но директор не тренер, так что думаю, у него все получится. Не боги горшки обжигают», — сказал Крикунов «СЭ».
Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».
Валерия Яшвили
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