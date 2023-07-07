Крикунов пословицей отреагировал на назначение Белых в «Спартак»: «Не боги горшки обжигают»

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора футбольного «Спартака».

«Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта. Хотя работа в этих сферах — это все-таки немного другое. Но директор не тренер, так что думаю, у него все получится. Не боги горшки обжигают», — сказал Крикунов «СЭ».

Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».

Валерия Яшвили