Исполнительный директор «Спартака» Белых хочет поднять уровень организации клуба до лучших примеров
Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал корреспонденту «СЭ» о задачах, поставленных перед ним в клубе.
«В клубе буду отвечать за всю бизнес составляющую — маркетинг, коммерция, финансы и соответствующая вокруг обвязка. Наша задача — поднять уровень организации «Спартака» до лучших примеров. Спортивный блок косвенно попадает в сферу моих задач. Но не с точки зрения непосредственного руководства», — сказал Белых «СЭ».
7 июля «Спартак» сообщил о том, что Белых стал исполнительным директором клуба. Ранее 41-летний специалист работал гендиректором хоккейного «Авангарда».
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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9
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10
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11
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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