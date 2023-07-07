Нападающий ЦСКА Абрамов: «Федоров передает команде чемпионскую энергетику»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Сергеем Федоровым.

«Сергей Викторович тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы. Понимает, где кого поменять и какую тактику выбрать, где дать выходной и где, наоборот, больше нагрузить. Не боится экспериментировать. Например, перед седьмым матчем с «Ак Барсом» мы поменяли тройку. Он очень хорошо знает хоккейную кухню, а команда понимает, что от нее хотят. Он всегда хочет побеждать и передает команде чемпионскую энергетику. Поэтому мы и выигрываем Кубки», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».

ЦСКА под руководством Сергея Федорова дважды завоевал Кубок Гагарина. В финале плей-офф КХЛ минувшего сезона армейцы обыграли казанский «Ак Барс» (4-3 в серии).