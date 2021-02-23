Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (6:0).

— Мы хорошо настроились на игру, что позволило заработать и реализовать удаления. Забили шесть и успокоились, но играли строго. Еременко помогли сыграть на ноль, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Как держать команду в тонусе, когда на 22-й минуте ведете 6:0?

— Это была последняя игра «регулярки» на домашней арене, и ребята играли собрано. Были моменты еще потом, многие хотели забить.

— Со времен Александра Мальцева никто не забивали столько за «Динамо», как Яшкин. В чем секрет 23-го номера бело-голубых?

— Он бомбардир прирожденный. Плюс есть Шипачев. Дима еще не все забивает. Сегодня, вот, 2 в 1 не забил, когда Вадик ему выложил.

— С «Куньлунем» будет основной состав? В прошлых сезонах вы могли лидеров снять с игры.

— Посмотрим. Я не готов сказать. Будем смотреть, как ситуация сложится.

— Хотели бы такую игру в плей-офф видеть?

— С такой игрой мы в плей-офф хорошо не сыграем.